Chery Rely R08 Siap Tantang Toyota Hilux, Harga Rp 200 Jutaan

jpnn.com - Produsen mobil asal China, Chery resmi meluncurkan pikap kabin ganda Rely R08 di Uni Emirat Arab.

Pikap kabin ganda yang ditawarkan dalam dua pilihan mesin bensin dan diesel itu dibanderol mulai 62.895 AED atau sekitar Rp 289 juta termasuk pajak.

Menurut siaran CarNewsChina pada Rabu, Rely R08 memiliki tangki bahan bakar berkapasitas 80 liter dan kapasitas muat hingga 1.000 kg.

Pikap Rely R08 tampil lebih gahar tetapi tetap sporty. Bagian depan dipasangi dua blok lampu besar dengan DRL.

Kemudian bagian gril depan dirancang lebih besar.

Rely R08 memiliki dimensi 5.370 x 1.960 x 1.880 mm dengan jarak sumbu roda 3.230 mm. Ukurannya sedikit lebih panjang daripada Toyota Hilux.

Pikap buatan China ini menggunakan struktur body-on-frame, mirip dengan model ZX Terralord (Weishi 1986) yang tersedia di pasar Tiongkok.

Chery Rely R08 bensin menggunakan mesin Mitsubishi 2.4 liter naturally-aspirated yang mampu menghasilkan tenaga 158 hp dan torsi 230 Nm. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan.