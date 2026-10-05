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Chery Stockman Mulai Dipasarkan, BYD Shark 6 dan GWM Cannon Alpha Harus Bersiap

Chery Stockman Mulai Dipasarkan, BYD Shark 6 dan GWM Cannon Alpha Harus Bersiap
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Chery Stockman. Foto: chery

jpnn.com - Pasar otomotif Australia baru saja kedatangan pemain baru di segmen truk pikap kabin ganda, Chery Stockman.

Truk pikap diesel plug-in hybrid (PHEV) yang diklaim pertama di dunia ini telah dibuka keran pemesanannya.

Langkah ini menjadikan Negeri Kanguru sebagai pasar pertama di luar Tiongkok yang mencicipi ketangguhannya.

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Secara visual, perawakannya gagah memadukan nuansa klasik ala Ford Bronco dan ketegasan Jeep Gladiator.

Namun, daya tarik utamanya ada di balik kap mesin.

Chery menyandingkan mesin diesel 2,5 liter dengan motor listrik yang sanggup melontarkan tenaga gabungan 469 hp dan torsi monster 800 Nm.

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Menariknya, meski berotot besar dan sanggup menarik beban hingga 3,5 ton, Stockman tetap ramah di kantong untuk urusan BBM.

Pikap bisa meluncur sejauh 100 km penuh dengan tenaga listrik, dengan klaim konsumsi bahan bakar hanya 2 liter per 100 km.

Pasar otomotif Australia baru saja kedatangan pemain baru di segmen truk pikap kabin ganda, Chery Stockman.

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