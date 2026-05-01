Chery Sulap Interior Omoda C5, Lebih Modern dan Minimalis

jpnn.com, JAKARTA - Chery Motor memperkuat jajaran produknya dengan memperkenalkan Omoda C5 2026 untuk pasar di Thailand.

SUV lima penumpang itu kini tampil dengan sejumlah pembaruan yang lebih modern dan futuristik, baik di eksterior maupun interior.

Mengusung konsep kabin minimalis, SUV asal Tiongkok itu dirancang untuk menjawab kebutuhan kenyamanan berkendara sehari-hari, sekaligus mengikuti tren global kendaraan elektrifikasi yang ada saat ini.

Sebelumnya, mobil ini telah hadir di ajang Bangkok International Motor Show ke-47.

Kehadirannya langsung mencuri perhatian berkat transformasi kabinnya yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.

Pembaharuan yang disajikan pada ruang kokpit ini, menjadi menarik perhatian pengunjung pada saat itu.

Hadir dengan desain setir yang baru, ruang dalam tersebut menjadi lebih ergonomis serta tata letak dashboard yang kini terasa lebih bersih dan intuitif.

Nuansa futuristik dari kendaraan ini juga semakin terasa dengan hadirnya integrasi sistem hiburan yang lebih canggih.