menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak

Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak

Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chery Tiggo 7L. Foto: chery

jpnn.com - Chery kembali memanaskan persaingan SUV kompak lewat kemunculan Tiggo 7L.

Model tersebut memang bukan nama asing—sebelumnya sudah lebih dahulu menyapa pasar Rusia.

Namun, kini ia bersiap tampil resmi di kandang sendiri, China, dengan wajah yang diperbarui.

Baca Juga:

Dari gambar resmi yang dirilis, Tiggo 7L tampil dengan pendekatan desain yang lebih tegas.

Gril depan besar berbentuk huruf V langsung mencuri perhatian, dengan logo Chery bertengger di tengah dan menyatu secara visual dengan lampu depan ramping di kanan-kiri.

Fascia depannya terlihat berani, diperkuat tiga kisi udara yang memberi kesan agresif sekaligus mengisyaratkan kemungkinan tetap mengusung mesin bensin.

Baca Juga:

Masuk ke sisi samping, siluetnya terasa modern. Atap mengambang atau floating roof dipadukan dengan gagang pintu semi-tersembunyi, detail yang biasanya identik dengan SUV kelas lebih tinggi.

Sentuhan krom pada bingkai jendela menambah aura premium tanpa terlihat berlebihan.

Chery kembali memanaskan persaingan SUV kompak lewat kemunculan Tiggo 7L. Hadir dengan beberapa varian

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI