Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak
jpnn.com - Chery kembali memanaskan persaingan SUV kompak lewat kemunculan Tiggo 7L.
Model tersebut memang bukan nama asing—sebelumnya sudah lebih dahulu menyapa pasar Rusia.
Namun, kini ia bersiap tampil resmi di kandang sendiri, China, dengan wajah yang diperbarui.
Dari gambar resmi yang dirilis, Tiggo 7L tampil dengan pendekatan desain yang lebih tegas.
Gril depan besar berbentuk huruf V langsung mencuri perhatian, dengan logo Chery bertengger di tengah dan menyatu secara visual dengan lampu depan ramping di kanan-kiri.
Fascia depannya terlihat berani, diperkuat tiga kisi udara yang memberi kesan agresif sekaligus mengisyaratkan kemungkinan tetap mengusung mesin bensin.
Masuk ke sisi samping, siluetnya terasa modern. Atap mengambang atau floating roof dipadukan dengan gagang pintu semi-tersembunyi, detail yang biasanya identik dengan SUV kelas lebih tinggi.
Sentuhan krom pada bingkai jendela menambah aura premium tanpa terlihat berlebihan.
