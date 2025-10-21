Chery TIGGO 9 CSH Tampilkan Filosofi Taichi dalam Menaklukkan Uji Tabrak dengan 15° Small-Overlap

jpnn.com - Bayangkan dua SUV besar melaju berlawanan arah, lalu boom! bertabrakan di sudut kecil 15 derajat pada kecepatan 50 km/jam.

Itulah yang dilakukan Chery di ajang Chery Brand User Summit 2025: Co-Create the New Move, 18 Oktober lalu.

Bukan adegan film laga, tetapi demonstrasi nyata bagaimana TIGGO 9 CSH menaklukkan salah satu uji tabrak paling ekstrem di industri otomotif.

Dalam tajuk “Ultimate Safety Exploration Tour,” Chery ingin membuktikan satu hal: keselamatan bukan hanya soal bertahan dari benturan, tetapi tentang mengendalikan risiko dengan keseimbangan — layaknya gerakan Taichi.

Taichi di Balik Baja dan Sensor

Sebelum tabrakan dimulai, para tamu disuguhi tarian Taichi — lembut, ritmis, dan penuh filosofi Timur.

Bukan sekadar pertunjukan, ini simbol dari apa yang ingin ditunjukkan Chery lewat TIGGO 9 CSH: harmoni antara kekuatan dan keluwesan dalam menjaga keselamatan.