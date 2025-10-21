menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Chery TIGGO 9 CSH Tampilkan Filosofi Taichi dalam Menaklukkan Uji Tabrak dengan 15° Small-Overlap

Chery TIGGO 9 CSH Tampilkan Filosofi Taichi dalam Menaklukkan Uji Tabrak dengan 15° Small-Overlap

Chery TIGGO 9 CSH Tampilkan Filosofi Taichi dalam Menaklukkan Uji Tabrak dengan 15° Small-Overlap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
TIGGO 9 CSH menaklukkan salah satu uji tabrak paling ekstrem di industri otomotif, di Wuhu, Tiongkok. Foto: chery

jpnn.com - Bayangkan dua SUV besar melaju berlawanan arah, lalu boom! bertabrakan di sudut kecil 15 derajat pada kecepatan 50 km/jam.

Itulah yang dilakukan Chery di ajang Chery Brand User Summit 2025: Co-Create the New Move, 18 Oktober lalu.

Bukan adegan film laga, tetapi demonstrasi nyata bagaimana TIGGO 9 CSH menaklukkan salah satu uji tabrak paling ekstrem di industri otomotif.

Baca Juga:

Dalam tajuk “Ultimate Safety Exploration Tour,” Chery ingin membuktikan satu hal: keselamatan bukan hanya soal bertahan dari benturan, tetapi tentang mengendalikan risiko dengan keseimbangan — layaknya gerakan Taichi.

Taichi di Balik Baja dan Sensor

Sebelum tabrakan dimulai, para tamu disuguhi tarian Taichi — lembut, ritmis, dan penuh filosofi Timur.

Baca Juga:

Chery TIGGO 9 CSH Tampilkan Filosofi Taichi dalam Menaklukkan Uji Tabrak dengan 15° Small-Overlap

Bukan sekadar pertunjukan, ini simbol dari apa yang ingin ditunjukkan Chery lewat TIGGO 9 CSH: harmoni antara kekuatan dan keluwesan dalam menjaga keselamatan.

Demonstrasi nyata bagaimana TIGGO 9 CSH menaklukkan salah satu uji tabrak paling ekstrem di industri otomotif. Hasilnya memuaskan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co