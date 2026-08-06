Chery Tiggo V: 1 Kendaraan 3 Konsep

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Chery memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk memperkenalkan Tiggo V, model baru yang mengusung konsep berbeda dari SUV pada umumnya.

Bukan sekadar memadukan karakter SUV dan MPV, Tiggo V dirancang sebagai satu kendaraan dengan tiga konsep sekaligus.

Wakil Direktur Unit Bisnis PT. Chery Sales Indonesia (CSI), Budi Darmawan Jantania, mengatakan Tiggo V dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan tangguh, lapang, sekaligus fleksibel.

"Kalau sebelumnya perpaduan SUV dan MPV, sekarang kami memperluas konsepnya menjadi tiga dalam satu, termasuk menghadirkan karakter double cabin," ujar Budi saat peluncuran Tiggo V di GIIAS 2026, ICE BSD, Tangerang.

Secara dimensi, Tiggo V memiliki panjang 4,91 meter, lebar 1,921 meter, tinggi 1,79 meter, serta ground clearance 220 mm.

Ukuran tersebut memungkinkan mobil mengakomodasi hingga tujuh penumpang, tanpa mengorbankan kemampuan melintas berbagai kondisi jalan.

Meski belum mengungkap spesifikasi lengkapnya, Chery memastikan Tiggo V akan dipasarkan dengan pilihan mesin konvensional dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Informasi lebih rinci, termasuk spesifikasi dan fitur, dijadwalkan diumumkan pada kuartal keempat 2026. (rdo/jpnn)