menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Chicco Jerikho Hingga Sukatani Lakukan Aksi Musikal

Chicco Jerikho Hingga Sukatani Lakukan Aksi Musikal

Chicco Jerikho Hingga Sukatani Lakukan Aksi Musikal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sutradara Anggy Umbara dalam Aksi Musikal 19 November 2025. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho, sutradara Anggy Umbara, hingga band Sukatani melakukan Aksi Musikal 19 November 2025.

Acara yang digelar di depan Gedung KPK Jakarta itu mempertemukan sutradara film, musisi, aktor lintas generasi, ulama muda, hingga figur publik.

Aksi Musikal 19 November 2025 secara sengaja dipusatkan di depan Gedung KPK Jakarta sebagai simbol darurat bagi situasi korupsi yang kian menggerogoti Indonesia.

Baca Juga:

Sutradara Anggy Umbara mengungkapkan alasan acara itu digelar.

"Generasi koruptor melahirkan generasi pembully," ujar Anggy Umbara.

Dia menyoroti bagaimana perilaku para elite berimbas langsung pada karakter dan masa depan generasi muda.

Baca Juga:

Dalam acara tersebut, mereka mengingatkan publik bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu politik, tetapi fondasi moral bangsa.

Adapun aksi tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh Anggy Umbara, dan turut melibatkan para musisi Sukatani dan Armia and The Shadows, aktor Chicco Jerikho dan Sinyo, serta ustaz muda Cholidi.

Aktor Chicco Jerikho, sutradara Anggy Umbara, hingga band Sukatani melakukan Aksi Musikal 19 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI