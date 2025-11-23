Chicco Jerikho Hingga Sukatani Lakukan Aksi Musikal

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho, sutradara Anggy Umbara, hingga band Sukatani melakukan Aksi Musikal 19 November 2025.

Acara yang digelar di depan Gedung KPK Jakarta itu mempertemukan sutradara film, musisi, aktor lintas generasi, ulama muda, hingga figur publik.

Aksi Musikal 19 November 2025 secara sengaja dipusatkan di depan Gedung KPK Jakarta sebagai simbol darurat bagi situasi korupsi yang kian menggerogoti Indonesia.

Sutradara Anggy Umbara mengungkapkan alasan acara itu digelar.

"Generasi koruptor melahirkan generasi pembully," ujar Anggy Umbara.

Dia menyoroti bagaimana perilaku para elite berimbas langsung pada karakter dan masa depan generasi muda.

Dalam acara tersebut, mereka mengingatkan publik bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu politik, tetapi fondasi moral bangsa.

Adapun aksi tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh Anggy Umbara, dan turut melibatkan para musisi Sukatani dan Armia and The Shadows, aktor Chicco Jerikho dan Sinyo, serta ustaz muda Cholidi.