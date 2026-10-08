Chika Jessica Trauma hingga Sering Cek Napas Ibunda saat Tidur

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Chika Jessica membeberkan soal kondisi medis sang ibunda yang yang tengah berjuang melawan komplikasi penyakit.

Selain riwayat penyakit ginjal yang mengharuskan sang ibu menjalani prosedur cuci darah secara rutin, kondisi kesehatannya kini juga telah berdampak pada organ jantung yang mengalami pembengkakan.

"Ya, Mama tuh ginjal. Jadi, harus cuci darah, tetapi sekarang sudah ke jantung, jantungnya membengkak," ujar Chika Jessica di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

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Dia mengungkapkan bahwa sang ibunda menjalani rangkaian pengobatan medis rutin guna menjaga kondisi kesehatannya.

Chika mengatakan ibunya kini harus melakukan cuci darah sebanyak dua kali dalam seminggu, yakni Rabu dan Sabtu.

Selain itu, sang ibunda juga diwajibkan untuk mengonsumsi obat jantung secara disiplin.

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"Kemarin, kan, pas apa, stroke juga, kan, waktu itu. Sekarang ya alhamdulillah membaik meskipun enggak kembali normal. Pengobatannya tuh cuci darah dua minggu sekali, setiap Rabu dan Sabtu. Terus minum obat jantung rutin, sama sempat fisioterapi," ucap Chika Jessica.

"Fisioterapinya sudah selesai karena pas stroknya sudah mulai membaik, yang masih dijalani sekarang adalah cuci darah sama rutin minum obat jantung," sambungnya.