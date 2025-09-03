Chika Jessica Ungkap Kondisi Keponakan yang Jadi Korban Polisi Salah Pukul

jpnn.com, BANDUNG - Aktris sekaligus presenter, Chika Jessica membagikan kabar kurang mengenakkan mengenai keponakannya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengungkapkan bahwa keponakannya diduga menjadi korban pemukulan oleh aparat kepolisian saat pembubaran demonstrasi.

"Semalam di Bandung, keponakan saya menjadi korban pemukulan oleh polisi di Bandung, yang di mana polisinya sedang mengejar pendemo berlarian sambil memukul secara random," ungkap Chika Jessica, Rabu (3/9).

Baca Juga: Keponakan Chika Jessica jadi Korban Pemukulan Aparat yang Amankan Demo di Bandung

Perempuan berusia 37 tahun itu lantas membeberkan posisi keponakannya saat kejadian salah pukul terjadi.

Chika Jessica mengatakan, keponakannya sedang jajan di salah satu gerobak tahu bulat, bukan ikut berdemo.

"Posisi keponakan saya baru pulang kerja dan sedang jajan di gerobak tahu bulat, dan sedang diam. Tetapi, tiba-tiba diseret dan dipukul kepalanya oleh polisi," ucapnya.

Menurutnya, teman-teman sudah mencoba memberitahukan bahwa keponakan bukan bagian dari peserta demo kepada polisi.

"Bahkan, teman-temannya pun sudah teriak, 'ini mah karyawan pak, baru pulang kerja'. Tetapi, temannya malah ikut kena hantaman pentungan polisi juga," tutur Chika Jessica.