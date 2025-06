ChildFund International di Indonesia Dorong Anak Muda Aktif Hadapi Krisis Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - ChildFund International di Indonesia mengadakan kampanye bertajuk Glow Green Leaders for Our Well Being (GLOW) Ambassador. Dalam kampanye itu, mereka menunjuk 107 pemuda dari 39 kabupaten/kota berusia 17-25 tahun menjadi duta aksi iklim dalam aksi tersebut. Senior Program Specialist ChildFund International di Indonesia Meinrad Indra Cahya mengatakan kampanye berdurasi 6 bulan dari Januari-Juni 2025 itu, para pemuda mendapat dukungan dan kapasitas untuk memimpin aksi hijau hingga mengembangkan inovasi di komunitas masing-masing. Menurut dia, kampanye itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pemuda terhadap lingkungan. "Kampanye ini juga menginspirasi gerakan di mana kaum muda menjadi pelopor ketahanan terhadap cuaca ekstrim melalui peer-to-peer influence," kata Meinrad dalam siaran persnya, Senin (30/6). Dia menambahkan pihaknya telah mengintegrasikan aksi lingkungan berkelanjutan dan peran pemuda sebagai agen perubahan dalam semua programnya. Tujuannya adalah agar anak-anak, pemuda, dan alam tumbuh dalam sistem yang inklusif, berkelanjutan, hingga berkeadilan dalam menghadapi krisis lingkungan. Menurut dia kegiatan aksi lingkungan berkelanjutan itu melibatkan dan menyasar pemuda menjadi sangat penting.