China Berminat Membeli Minyak AS, Donald Trump: tetapi dari Iran Jalan Terus

Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON – Presiden China Xi Jinping menyampaikan minat Beijing untuk membeli minyak dari Amerika Serikat.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengatakan China juga berencana untuk terus membeli minyak dari Iran.

“Pada saat yang sama, dia (Presiden China Xi Jinping) mengatakan bahwa mereka membeli banyak minyak dari sana, dan mereka ingin terus melakukannya,” kata Trump kepada Fox News, Kamis (14/5).

Trump menambahkan bahwa Xi juga ingin Selat Hormuz tetap terbuka.

Sebelumnya pada hari yang sama, Gedung Putih menyatakan bahwa pemimpin China itu juga menyampaikan keinginan membeli minyak dari AS.

Trump sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 13–15 Mei. Pembicaraan Trump dengan Xi berlangsung pada Kamis, ketika pemimpin China itu turut mengangkat isu penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan.

Pada Jumat, kedua pemimpin dijadwalkan menggelar jamuan makan siang kerja (working lunch).

Adapun 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil.

Sumber Sputnik/RIA Novosti-OANA
