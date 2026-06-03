menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026

China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026

China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
China vs Ceko di Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NANJING - Salah satu tuan rumah Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri, China, mendapat malu besar.

Bermain di rumah sendiri, Nanjing, pada Rabu (3/6) malam WIB, China tumbang, kalah dari Ceko.

Kalahnya gak tanggung-tanggung, 0-3 (20-25, 20-25, 24-26).

Baca Juga:

China tampak sudah berupaya meredam lawannya, tetapi pertahanan dan variasi serangan Ceko di laga ini padu.

"Kami membayangkan bisa memainkan pertandingan yang baik, tetapi Ceko mempunyai blok yang luar biasa," ujar Kapten China Gong Xiang Yu kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Pada pertandingan kedua mereka, besok, China akan berhadapan dengan Thailand (yang Rabu sore kalah 0-3 dari Serbia).

Baca Juga:

"Kami harus bisa mengembangkan permainan di pertandingan berikutnya," kata Gong.

Selain di China, Week 1 juga berlangsung di Kanada dan Brasil. (vw/jpnn)

Selain digelar di China, Week 1 VNL 2026 Wanita juga berlangsung di Kanada dan Brasil.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI