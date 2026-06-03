China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026

jpnn.com - NANJING - Salah satu tuan rumah Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri, China, mendapat malu besar.

Bermain di rumah sendiri, Nanjing, pada Rabu (3/6) malam WIB, China tumbang, kalah dari Ceko.

Kalahnya gak tanggung-tanggung, 0-3 (20-25, 20-25, 24-26).

China tampak sudah berupaya meredam lawannya, tetapi pertahanan dan variasi serangan Ceko di laga ini padu.

"Kami membayangkan bisa memainkan pertandingan yang baik, tetapi Ceko mempunyai blok yang luar biasa," ujar Kapten China Gong Xiang Yu kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Pada pertandingan kedua mereka, besok, China akan berhadapan dengan Thailand (yang Rabu sore kalah 0-3 dari Serbia).

"Kami harus bisa mengembangkan permainan di pertandingan berikutnya," kata Gong.

Selain di China, Week 1 juga berlangsung di Kanada dan Brasil. (vw/jpnn)