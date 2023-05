China Juara Grup A Sudirman Cup 2023, Indonesia, Taiwan, dan Jepang Harus Waspada

jpnn.com - SUZHOU - China memastikan diri menjadi juara Grup A Sudirman Cup 2023, setelah untuk sementara unggul 3-0 dari Denmark di match terakhir grup.

Dalam match yang memakai format best of five di Suzhou Olympic Sports Centre, Kamis (18/5) malam WIB, China menang di tiga partai awal, yakni ganda campuran, tunggal putra, dan tunggal putri.

Saat ini sedang berlangsung partai keempat yang mempertemukan ganda putra, lalu disusul nanti partai terakhir di nomor ganda putri.

Meski tak lagi berpengaruh untuk match, semua partai di fase penyisihan grup tetap digelar, termasuk jika satu tim sudah unggul 3-0.



bwf

Namun, pada fase gugur (perempat final hingga final), andai sudah ada tim yang lebih dahulu mengoleksi tiga kemenangan, partai selanjutnya ditiadakan.

Undian perempat final Sudirman Cup 2023 akan digelar setelah match tuan rumah China versus Denmark selesai. Juara grup akan diundi dengan peringkat kedua dari grup yang berbeda. (adk/jpnn)

Top 8 Sudirman Cup 2023

Juara Grup A: China

Runner up Grup A: Denmark

Juara Grup B: Thailand

Runner up Grup B: Indonesia

Juara Grup C: Malaysia

Runner up Grup C: Taiwan

Juara Grup D: Korea

Runner up Grup D: Jepang



