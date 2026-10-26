China Makin Gesit, Pabrikan Mobil Jepang Percepat Inovasi Kendaraan

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Jepang dilaporkan tengah memangkas waktu pengembangan untuk merancang produk barunya mereka.

Langkah itu dilakukan untuk mengejar ketinggalan dari rivalnya pabrikan mobil asal China yang lebih cepat meluncurkan model baru ke pasar global untuk memenuhi permintaan konsumen.

Menurut laporan Kyodo, Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Nissan Motor Co., dan produsen mobil Jepang lainnya biasanya perlu waktu sekitar empat hingga lima tahun untuk mengembangkan sebuah mobil model baru.

Namun, berbeda dengan pabrikan mobil asal China yang lebih cepat.



Pabrikan mobil Jepang dua membutuhkan waktu empat tahun untuk mengembangkan suatu produk, sedangkan produsen asal Tiongkok hanya sekitar dua tahun.

Sebagai bagian dari langkah reformasi, Nissan berupaya memangkas waktu pengembangan kendaraan produksinya melalui strategi baru berbasis keluarga.

Pabrikan mobil itu akan merancang platform bersama untuk beberapa model dengan ukuran serupa.

Baca Juga: Harga Jual Mobil China Disebut Lebih Cepat Anjlok Dibanding Jepang

Sebagai contoh, Nissan akan memperpendek waktu pengembangan model mobil penumpang baru berjenis sport utility vehicle (SUV) menjadi tiga tahun dan satu bulan untuk diluncurkan di Amerika Utara pada 2028.

Selanjutnya, perusahaan itu akan menggunakan platform serupa dengan mobil SUV baru itu untuk model-model turunannya lagi. Sehingga, hal itu memungkinkan waktu pengembangan lebih pendek hingga 40 persen, yakni menjadi 2,5 tahun.