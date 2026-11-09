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China Makin Ugal-ugalan, Jepang Bantu Memperkuat Angkatan Laut Filipina

China Makin Ugal-ugalan, Jepang Bantu Memperkuat Angkatan Laut Filipina
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Sebuah kapal pasokan Filipina dihantam oleh dua meriam air penjaga pantai China di perairan dangkal yang disengketakan di Laut China Selatan. (AP Photo: Aaron Favila, File)

jpnn.com, TOKYO - Pemerintah Jepang, Senin, menyatakan akan menyediakan sistem radar dan pesawat nirawak senilai 4,3 miliar yen (Rp492 miliar) untuk militer Filipina.

Bantuan itu diberikan melalui kerangka kerja dukungan keamanan Jepang bagi negara-negara mitra yang memiliki pandangan serupa, di tengah sikap tegas China di perairan kawasan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam siaran persnya menyebutkan bahwa penyediaan sistem radar pesisir untuk Angkatan Laut Filipina itu merupakan transfer pertama produk pertahanan buatan Jepang yang utuh, melalui program “bantuan keamanan resmi” yang diluncurkan Tokyo pada 2023.

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Duta Besar Jepang untuk Filipina, Katsuro Kitagawa, dan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, menandatangani perjanjian tersebut di Manila.

Kesepakatan itu juga mencakup penyediaan pesawat nirawak untuk misi pengintaian bagi Angkatan Udara Filipina.

Kementerian menyatakan bahwa proyek itu memiliki "arti penting dalam memajukan kerja sama keamanan antara Jepang dan Filipina, meningkatkan keamanan jalur laut yang vital bagi Jepang, serta berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat perdamaian serta stabilitas kawasan."

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Kerja sama keamanan antara Jepang dan Filipina semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sesama sekutu AS di Asia, kedua negara memiliki kekhawatiran yang sama terkait meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Indo-Pasifik.

Beijing mengeklaim Kepulauan Senkaku (Kepulauan Diaoyu oleh China), kepulauan yang dikendalikan oleh Tokyo di Laut China Timur, dan juga terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan Filipina serta sejumlah negara lainnya. (ant/dil/jpnn)

Bantuan keamanan itu diberikan Jepang bagi negara-negara mitra yang memiliki pandangan serupa, di tengah sikap tegas China di perairan LCS


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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