China Masters 2025: Jojo Kalah Secara Memalukan di 16 Besar

jpnn.com - SHENZHEN – Tunggal putra nomor satu Indonesia Jonatan Christie gugur di 16 Besar China Masters 2025 Super 750.

Jojo -panggilan Jonatan, harus mengakui kehebatan pemain Taiwan peringkat 15 dunia Lin Chun Yi.

Pada laga di Shenzhen Arena, Kamis (18/9) siang WIB itu, Jojo kalah dengan sangat memalukan di gim pertama, 5-21.

Jojo yang kini berperingkat enam dunia itu berusaha bangkit di gim kedua, memberikan perlawanan keras, tetapi tetap saja kalah 20-22.

Itu kekalahan pertama Jojo dari empat pertemuan dengan Lin Chun Yi.

Indonesia pun tak punya tunggal putra lagi di China Masters 2025.

Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan keok di 32 Besar.

Sementara itu, Li Chun Yi masuk Top 8 dan akan menghadapi pemenang dari duel pemain Malaysia Leong Jun Hao vs wakil China Li Shi Feng. (bwf/jpnn)