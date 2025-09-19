China Masters 2025: Kalau Mau Lebih Terkenal, Putri KW Harus Menang dari Akane Yamaguchi Hari Ini
jpnn.com - SHENZHEN - Tunggal putri peringkat ke-8 dunia dari Indonesia Putri Kusuma Wardani bakal mengayun raket di perempat final China Masters 2025 Super 750, Jumat (19/9).
Seturut jadwal, Putri KW akan melantai pada match ke-5 di Court 1 Shenzhen Arena. Match 1 perempat final bergulir mulai pukul 09.00 WIB.
Putri yang juga Polwan itu, menantang tunggal putri terbaik Jepang, peringkat ke-4 dunia; Akane Yamaguchi.
Dari empat pertandingan, termasuk di semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025 bulan lalu, Putri KW selalu kalah.
Inilah kesempatan terbaik Putri membayar utang, membalas dendam, dan membuat namanya makin menjadi buah bibir.
Putri -cewek Tangerang berusia 23 tahun itu, sebenarnya sudah jadi omongan setelah menembus Top 4 BWF World Championships 2025.
Nama Putri bakal lebih mendunia andai lebih sering mengalahkan pemain-pemain papan atas, seperti Akane.
Selain memiliki Putri KW di 8 Besar China Masters 2025, Indonesia masih punya asa di pundak dua ganda putra, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.
Indonesia menyisakan tiga wakil di China Masters 2025, dua ganda putra dan satu tunggal putri.
