China Masters 2025: Luar Biasa! Dechapol/Supissara Mencatat Final ke-6 Tahun Ini
jpnn.com - SHENZHEN - Ganda campuran Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran menembus final China Masters 2025 Super 750.
Pada semifinal di Shenzhen Arena, Sabtu (19/9) siang WIB, Dechapol/Supissara memukul wakil tuan rumah peringkat kedua dunia Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.
Pertarungan sengit berdurasi 43 menit itu berkesudahan 21-17, 22-20.
Dechapol/Supissara sukses membuat penonton yang kebanyakan publik tuan rumah itu geram.
Rekor head to head Dechapol/Supissara vs Jiang/Wei pun menjadi 2-1.
Kemenangan itu membuat Dechapol/Supissara mencatat final ke-6 mereka di BWF World Tour tahun ini.
Sebelum masuk final China Masters 2025 Super 750, Dechapol/Supissara juga menembus partai puncak Malaysia Open Super 1000, Thailand Masters Super 300, Singapore Open Super 750, Indonesia Open Super 1000, Japan Open Super 750.
Dechapol/Supissara juara di Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran menembus final China Masters 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- An Se Young Jadi Finalis Pertama China Masters 2025
- Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di China Masters 2025
- China Masters 2025: Strategi Fajar/Fikri Bongkar Kekuatan Duo Malaysia
- Putri KW Gagal Ketemu An Se Young di China Masters 2025
- China Masters 2025: Kalau Mau Lebih Terkenal, Putri KW Harus Menang dari Akane Yamaguchi Hari Ini
- China Masters 2025: Jonatan Christie Gugur, Akui Terjebak Perubahan Taktik Lin Chun Yi