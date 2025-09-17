menu
China Masters 2025: Putri KW Tantang Rekor Buruk Lawan Sim Yu Jin

China Masters 2025: Putri KW Tantang Rekor Buruk Lawan Sim Yu Jin

China Masters 2025: Putri KW Tantang Rekor Buruk Lawan Sim Yu Jin
Putri Kusuma Wardani berhasil melangkah ke 16 besar China Masters 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Seusai mencetak sejarah dengan menembus semifinal Kejuaraan Dunia 2025, Putri Kusuma Wardani bertekad menjaga momentum di ajang China Masters 2025.

Langkah awal tunggal putri ranking delapan dunia tersebut berjalan mulus.

Pada babak pertama turnamen BWF Super 750 itu, Putri KW sukses mengalahkan Chiu Pin-Chian (Taiwan) dua gim langsung dengan skor identik 21-15, 21-15 di Shenzen Arena, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga:

Kunci Kemenangan di Babak Pertama China Masters 2025

Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu menyebut permainan agresif sekaligus terukur menjadi kunci kemenangannya di pertandingan ini.

"Saya berusaha mengontrol ritme permainan. Meskipun sempat mengubah pola dan membuat saya kesulitan di gim kedua, untungnya bisa kembali fokus dengan pola permainan sendiri,” ujar Putri.

Ujian Berat Menanti

Namun, perjalanan Putri KW di China Masters 2025 dipastikan tidak akan mudah. Di babak 16 besar, dia sudah ditunggu tunggal putri Korea Sim Yu Jin

Baca Juga:

Dari empat kali pertemuan sebelumnya, Putri KW hanya mampu sekali mencatat kemenangan, sementara tiga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Catatan minor itu menjadi tantangan tersendiri bagi Putri KW. Jika ingin menjaga tren positif sekaligus melangkah lebih jauh, dia harus bisa memutus dominasi Sim Yu Jin.

