China Masters 2026 Bergulir Pagi Ini, Ujian Pertama Jojo si Nomor 1 Dunia

jpnn.com - SHENZHEN - China Masters 2026 Super 750 bakal menjadi turnamen pertama buat Jonatan Christie bermain dengan menyandang status peringkat satu dunia.

Ajang yang digelar di Shenzhen Arena itu bergulir mulai Selasa (1/9) pagi WIB ini, dan Jojo -panggilan Jonatan, mengayun raket di match kedua Court 1. Tak lama lagi.

Jojo akan berhadapan dengan tunggal putra Malaysia Leong Jun Hao. Bukan lawan yang mudah.

"Christie unggul tipis 4-3 dalam rekor pertemuan mereka, menjadikan laga ini ujian menarik bagi pemain Indonesia tersebut di awal masa kepemimpinannya di puncak peringkat dunia," kupasan di halaman BWF.

Namun, sesungguhnya bukan laga tersebut yang lebih menjadi sorotan di babak pertama, tetapi duel antara Shi Yu Qi (China) dan Loh Kean Yew (Singapura).

Buat para fan bulu tangkis, pasti tahu siapa Shi Yu Qi dan siapa pula si Loh Kean Yew.

Shi unggul 4-3 dalam rekor pertemuan mereka.

"Selisih kekuatan keduanya sangat tipis, terlebih lagi karena sudah lebih dari setahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Loh memenangi pertemuan terakhir tersebut di babak perempat final Kejuaraan Asia 2025," ulasan awak BWF. (bwf/jpnn)