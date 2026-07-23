China Open 2026 Berakhir Pahit, Sabar/Reza Belum Bisa Pecahkan Teka-teki Duo Inggris

jpnn.com - Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kembali gagal mematahkan dominasi Ben Lane/Sean Vendy saat keduanya bertemu di babak 16 besar China Open 2026.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Kamis (23/7/2026), Sabar/Reza menyerah dua gim langsung dengan skor 18-21, 12-21.

Hasil tersebut menambah daftar hasil negatif Sabar/Reza ketika berhadapan dengan pasangan ranking 11 dunia itu.

Hingga kini, Sabar/Reza belum pernah sekalipun menang dalam lima duel yang telah mereka jalani.

"Kami masih penasaran karena lima kali bertemu belum pernah bisa menang dari mereka. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kami bisa mematahkan hasil itu," ucap Sabar.

Belum Temukan Formula yang Tepat

Reza menilai lawan memiliki gaya bermain yang berbeda dibanding pasangan lain yang pernah mereka hadapi sepanjang tur BWF.

Menurutnya, pertahanan rapat dan permainan aman yang diperagakan Lane/Vendy membuat mereka kesulitan mengembangkan pola serangan.

"Sampai sekarang kami belum menemukan pola permainan yang benar-benar efektif untuk menghadapi Ben/Sean."