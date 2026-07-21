China Open 2026: Chen Yu Fei & Fajar/Fikri Jadi Sorotan

jpnn.com - CHANGZHOU - Tunggal putri China Chen Yu Fei dan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri jadi sorotan BWF di halamannya menjelang China Open 2026.

Awak BWF mengulas, Chen Yu Fei akan bertanding di kandangnya sendiri di China Open 2026 –turnamen Super 1000 terakhir musim ini – dari posisi 1 menyusul mundurnya pemain peringkat 1 dunia An Se Young yang cedera.

Mundurnya An Se Young telah mengubah susunan undian dan menjanjikan beberapa pertandingan awal yang menarik di noor tungal putri.

Chen kemungkinan akan menghadapi Pusarla V. Sindhu di 16 Besar, jika kedua pemain sama-sama memenangi babak pertama.

Pusarla baru meraih gelar Japan Open 2026 Super 750 pada Minggu (19/7).

"Chen belum pernah memenangi China Open, dengan hasil terbaiknya adalah runner-up pada 2018. Dia mungkin berharap dapat memanfaatkan absennya An dan mengangkat salah satu dari sedikit gelar yang belum ada dalam rekam jejaknya," kupasan awak BWF.

Chen Yu Fei akan mengayun raket di 32 Besar hari ini pada match 3 di Court 1.

Sementara itu, di nomor ganda putra juga akan tanpa salah satu favorit dari India,Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang mengundurkan diri karena cedera.