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China Open 2026: Putri KW Tantang Tomoka Miyazaki, Ada Satu Hal yang Paling Diwaspadai

China Open 2026: Putri KW Tantang Tomoka Miyazaki, Ada Satu Hal yang Paling Diwaspadai
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Putri KW menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final China Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Perjalanan tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani di China Open 2026 masih berlanjut.

Kini, Putri KW tengah bersiap mengahadapi laga perempat final nelawan wakil Jepang Tomoka Miyazaki.

Laga tersebut akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026).

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Bahaya Terbesar Tomoka

Putri KW menilai duel nanti tidak akan mudah karena Tomoka memiliki karakter permainan yang mampu menyulitkan lawan sepanjang pertandingan.

"Besok bertemu Tomoka, harus lebih teguh dan perkuat pola pikir. Waspada dengan bola atas dan keuletan dia," ucapnya.

Sebelum memastikan tempat di delapan besar China Open 2026,  Putri lebih dahulu melewati hadangan Busanan Ongbamrungphan. Wakil Thailand tersebut kalah dalam dua gim langsung dengan skor 17-21, 14-21.

Menang, tetapi Belum Puas

Meski menang straight game, Putri belum sepenuhnya puas. Dia mengaku sempat kehilangan konsentrasi ketika sudah berada dalam posisi unggul sehingga lawan mampu memangkas selisih angka.

"Itu karena fokus pikiran saya sudah sedikit menurun. Harus diakui, agak lepas poin permainannya walau akhirnya bisa balik lagi," tambahnya.

Putri KW sudah mengantongi tiket perempat final China Open 2026. Kini dia membongkar ancaman terbesar yang dimiliki Tomoka Miyazaki.

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