China Open 2026: Rachel/Febi Ungkap Faktor Penentu Memukul Jagoan Tuan Rumah

jpnn.com - Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses menghadirkan kejutan di babak pertama China Open 2026.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu (22/7/2026), Rachel/Febi menghentikan langkah wakil tuan rumah sekaligus pasangan nomor dua dunia, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Tak tanggung-tanggung, Rachel/Febi menang dua gim langsung dengan skor 24-22, 21-17.

Belajar dari Kekalahan Sebelumnya

Febi mengungkapkan kemenangan tersebut bukan datang begitu saja. Dia menilai pengalaman dari beberapa pertandingan sebelumnya menjadi bekal penting untuk menghadapi laga kali ini.

Sebelum kemenangan ini, Rachel/Febi menelan kekalahan dalam pertandingan terakhir melawan Jia/Zhang di ajang Australian Open dan Japan Open 2026.

"Kami menjadikan dua kekalahan sebelumnya sebagai pelajaran. Karena itu, sejak awal pertandingan kami berusaha bermain lebih agresif dan mengambil inisiatif menyerang lebih dahulu," ucapnya.

Meski berhasil menyingkirkan salah satu unggulan, Febi merasa masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi jika ingin melangkah lebih jauh.

"Untuk pertandingan berikutnya, kami harus bisa meminimalkan kesalahan sendiri agar permainan lebih konsisten."