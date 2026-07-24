China Open 2026: Shi Yu Qi dan Jojo Sama-Sama Angkat Koper

jpnn.com - CHANGZHOU – Dua tunggal putra papan atas dunia, yakni Shi Yu Qi (China, nomor 1) dan Jonatan Christie (Indonesia, 4) kandas di perempat final China Open 2026 Super 1000.

Shi Yu Qi gagal memanfaatkan dukungan fan tuan rumah di Olympic Sports Center Gymnasium, Jumat (24/7) siang WIB.

Menghadapi ranking enam dunia dari Taiwan, Chou Tien Chen, Shi Yu Qi kalah rubber game 14-21, 21-12, 15-21.

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Duel Shi vs Chou diwarnai perang mental, sama-sama mengandalkan drive dan permainan di bibir net.

Pada akhirnya mental CTC yang lebih teruji di laga tadi.

CTC pun masuk semifinal, menghadapi sesama Taiwan Lin Chun Yi.

Lin Chun Yi menembus semifinal juga menundukkan pemain China, mantan juara turnamen ini, Weng Hong Yang.

Tak berapa lama setelah Shi Yu Qi angkat koper, Jojo -panggilan Jonatan Christie, juga bernasib serupa.