China Pastikan Presiden Prabowo Siap Menghadiri KTT SCO di Tianjin

jpnn.com, BEIJING - Kementerian Luar Negeri China mengumumkan sebanyak 22 pemimpin negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo Subianto, akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus - 1 September 2025 di Tianjin, Tiongkok.

"Ini akan menjadi kali kelima China menjadi tuan rumah KTT SCO, sekaligus KTT terbesar sejak berdirinya organisasi tersebut. Pada saat itu, Presiden Xi Jinping akan berkumpul bersama lebih dari 20 pemimpin negara asing dan 10 pimpinan organisasi internasional," kata Asisten Menteri Luar Negeri China Liu Bin, dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri China, Beijing, Jumat.

Para pemimpin negara dan pemerintah yang hadir tersebut adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Iran Pezeshkizian, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Kirgizstan Sadyr Japarov, PM Pakistan Shehbaz Sharif.

Selanjutnya Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, PM Armenia Nikol Pashinyan, PM Kamboja Hun Manet, Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, PM Nepal Khadga Prasad Oli.

Kemudian Presiden Turki Recep Tayyip Erdo?an, PM Mesir Mostafa Madbouly, Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, Presiden Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Anwar Ibrahim dan PM Vietnam Pham Minh Chinh.

Hadir juga para pemimpin organisasi internasional antara lain Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Sekretaris Jenderal (Sekjen) SCO Ilmekbayev, Direktur Eksekutif Badan Regional Anti-Terorisme SCO Shalsheyev, Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn, Sekjen Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif Tasmagambetov, Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah–Asia Barat Asadhan, Sekjen Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) Sarybay, Ketua Komisi Eksekutif Ekonomi Eurasia Sagintayev dan lainnya.

KTT SCO pada 2025 menurut Liu Bin, merupakan salah satu kegiatan diplomasi kepala negara dan diplomasi tuan rumah yang paling penting bagi China.

"Presiden Xi Jinping akan memimpin pertemuan Dewan kepala negara anggota, bertukar pandangan dengan para pemimpin seputar penguatan semangat Shanghai, peningkatan pembangunan mekanisme, pendalaman kerja sama multilateral, pengembangan SCO lebih lanjut, serta isu-isu internasional dan regional yang penting," tambah Liu Bin.