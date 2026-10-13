CHINT Pamerkan Power Pod untuk Percepat Pembangunan Pusat Data AI

jpnn.com, JAKARTA - CHINT, penyedia solusi kelistrikan dan energi terintegrasi, memamerkan Power Pod, sistem kelistrikan modular yang dirakit dan diuji di pabrik dalam ajang Data Centre World Asia 2026 di Singapura.

Solusi ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan pusat data melalui komponen yang telah terintegrasi dan siap dipasang di lokasi proyek.

Pertumbuhan industri pusat data di Indonesia turut meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur digital dan kelistrikan yang andal. Bank Dunia memperkirakan kapasitas operasional pusat data Indonesia mencapai 456 MW pada akhir 2025.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai 2.000 MW pada 2029. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, kecepatan pembangunan dan kesiapan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam pengembangan fasilitas pusat data.

Di Indonesia, CHINT telah hadir melalui PT CHINT Indonesia sejak 2005 dengan memasarkan produk-produk kelistrikan. Perusahaan ini juga telah membangun jaringan pemasaran di berbagai wilayah Indonesia, dengan kantor perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi.

Produk CHINT telah digunakan di berbagai sektor, termasuk industri, gedung komersial, hotel, dan apartemen. Perusahaan juga memiliki rekam jejak dalam proyek energi terbarukan bersama PT PLN (Persero), termasuk penyediaan produk untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) off-grid berkapasitas 600 kWp di Pulau Morotai dan 335 kWp di Pulau Bunaken, Sulawesi Utara. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari kiprah CHINT dalam mendukung kebutuhan kelistrikan di Indonesia.

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Lonjakan beban kerja AI membutuhkan kapasitas daya yang lebih besar dan mendorong ekspansi pusat data. Kondisi ini membuat infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu faktor yang menentukan jadwal pembangunan dan kesiapan operasional fasilitas.

Dalam ajang Data Centre World Asia 2026, CHINT memperkenalkan rangkaian solusi kelistrikan untuk pusat data, mulai dari koneksi ke jaringan listrik, distribusi dan transformasi tegangan menengah, hingga distribusi tegangan rendah dan proteksi sirkuit bagi perangkat teknologi informasi (TI).