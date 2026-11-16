Chip Merah Putih Diluncurkan, Tonggak Baru Wujudkan Kedaulatan Digital
jpnn.com, SURABAYA - Peruri bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi meluncurkan prototipe Chip Merah Putih dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat penguasaan teknologi semikonduktor dan mendorong kemandirian industri nasional.
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko, serta Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara. Prototipe ini dikembangkan melalui kerja sama riset Peruri dan ITB dalam merancang chip untuk kebutuhan e-paspor.
Setelah peluncuran, Peruri berencana memperluas kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, dan BP BUMN.
Kerja sama juga akan melibatkan pelaku industri serta kalangan akademisi untuk membangun kemampuan teknologi semikonduktor di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, kolaborasi Peruri dan ITB menunjukkan pentingnya hilirisasi hasil riset perguruan tinggi menjadi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Menurutnya, penguasaan teknologi strategis harus didukung kemampuan riset dan pengembangan yang kuat.
"Kolaborasi Peruri dan ITB menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dan industri dapat bersama-sama menghasilkan inovasi strategis. Kami berharap capaian ini menjadi awal bagi semakin banyak teknologi karya anak bangsa yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri dan memperkuat kemandirian Indonesia," ujar Brian.
Prototipe Chip Merah Putih resmi diluncurkan sebagai langkah menuju kedaulatan digital Indonesia.
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