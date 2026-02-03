Chocolatos Resmi Jadi Sponsor Tim Gresini Racing di MotoGP Hingga 2027

jpnn.com, JAKARTA - Merek makanan ringan asli Indonesia mencetak sejarah di kancah internasional.

Chocolatos, produk unggulan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), mengumumkan kemitraan strategis sebagai sponsor tim BK8 Gresini Racing di kejuaraan dunia MotoGP.

"Kemitraan ini akan berlangsung secara multi-year partnership yang berlaku hingga akhir musim 2027," kata Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja, Selasa (3/2).

Hal ini menjadikan Chocolatos sebagai merek makanan ringan asal Indonesia pertama yang berhasil menembus posisi sponsor resmi di ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

"Langkah ini adalah bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan Chocolatos sebagai merek global yang dipercaya konsumen dunia," ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, logo Chocolatos akan mendapatkan eksposure maksimal melalui berbagai elemen tim BK8 Gresini Racing, antara lain menghiasi bodi motor yang akan dipacu di lintasan. Terpampang di area dada pebalap andalan, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

"Juga muncul pada panel pit-box, kendaraan operasional, hingga area hospitality tim," ungkapnya.

Penempatan strategis ini ditargetkan untuk menjangkau jutaan penonton global yang menyaksikan MotoGP melalui siaran televisi maupun platform digital.