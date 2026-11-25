jpnn.com, KOREA SELATAN - Choi Hyun Wook dan Jung Chaeyeon dipastikan akan beradu akting dalam drama terbaru ENA yang berjudul Green Light.

Berlatar 1997, Green Light mengikuti kisah Kang Tae Yang (Choi Hyun Wook), seorang pitcher (pelempar bola) bisbol bintang di tingkat SMA yang masuk sekolah hukum demi mengejar cinta pertamanya, Song Ji Woo (Jung Chaeyeon), yang menyimpan sebuah rahasia.

Melalui bisbol, mereka belajar tentang hukum, dan melalui hukum, mereka belajar tentang cinta.

Dalam bisbol, istilah 'lampu hijau' (green light) merujuk pada kewenangan pelari untuk mencoba mencuri base berdasarkan penilaiannya sendiri, tanpa menunggu sinyal dari pelatih.

Dalam percintaan, istilah ini menandakan bahwa seseorang memiliki ketertarikan.

Kisah ini mengikuti perjalanan anak-anak muda yang, meskipun belum berpengalaman, tetap melangkah maju dengan penuh keberanian demi memberikan 'lampu hijau' satu sama lain.

Perjalanan mereka membangkitkan kembali kenangan akan cinta pertama serta menangkap debaran segar dari romansa yang baru bersemi.

Choi Hyun Wook berperan sebagai Kang Tae Yang, mahasiswa hukum tahun pertama di Universitas Hankuk sekaligus pitcher di tim bisbol kampusnya.