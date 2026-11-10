Choirul Anam Ingatkan Polri Transparan soal Kasus Penyadapan

jpnn.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengingatkan Polri tetap transparan menangani kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk, untuk mencegah kemunculan isu liar di masyarakat.

"Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain," kata Choirul Anam di Jakarta, Selasa (10/1/2026).

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Menurut Anam, publik memiliki kepentingan besar terkait peristiwa penyadapan itu mengingat beberapa pihak yang disadap juga merupakan tokoh publik.

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Dia berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan secara berkala sehingga kasus penyadapan itu tidak dikaitkan dengan isu-isu lain.

"Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan," katanya.