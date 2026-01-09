ChompChomp Agresif di Industri Halal, Ikuti Tujuh Festival Sepanjang 2025
jpnn.com, JAKARTA - ChompChomp Marshmallow menegaskan komitmennya sebagai produk marshmallow halal dengan berpartisipasi dalam tujuh Halal Festival yang digelar di berbagai kota sepanjang 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap camilan halal, terutama di segmen keluarga dan anak-anak.
Produk marshmallow halal yang diimpor oleh PT Catur Global Sukses ini hadir di berbagai festival seperti Indonesia International Halal Festival (IIHF), Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo), Halal Kulture, hingga Jakarta dan Jogja Halal Market.
Partisipasi tersebut menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan merek sekaligus membangun kedekatan langsung dengan konsumen.
Perwakilan ChompChomp Marshmallow, Verina Bellini atau Veve, menyatakan bahwa keikutsertaan mereka merupakan bentuk konsistensi perusahaan menjaga standar halal dan kualitas produk.
“Keikutsertaan ChompChomp di tujuh Halal Festival sepanjang 2025 merupakan bentuk keseriusan kami dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/1).
Doia menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa konsumen merasa aman, nyaman, dan percaya saat memilih ChompChomp sebagai marshmallow halal.”
ChompChomp juga menghadirkan edukasi mengenai pentingnya memilih produk halal, termasuk penjelasan terkait proses produksi dan standar halal yang diterapkan.
ChompChomp Marshmallow menegaskan komitmen halal dengan mengikuti tujuh Halal Festival sepanjang 2025.
