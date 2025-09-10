Christian Bautista dan Raisa Hidupkan Lagi Lagu Rainbow

jpnn.com, FILIPINA - Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista berkolaborasi dengan diva Indonesia, Raisa untuk merilis single yang berjudul Rainbow.

Rainbow merupakan lagu klasik milik South Border yang dihidupkan kembali dengan nuansa pop R&B yang menggabungkan bariton lembut Christian Bautista dengan vokal khas Raisa yang hangat namun penuh perasaan.

Christian Bautista mengatakan bahwa Rainbow adalah salah lagu yang sangat lekat di hatinya.

"Lagu ini tidak hanya dikenal di Filipina saja, tetapi juga di Indonesia. Bisa membawakan lagu ini bersama Raisa membuat energi dan makna baru dan terasa tepat untuk dirilis sekarang,” kata Christian Bautista.

Raisa juga mengungkapkan bahwa dirinya tumbuh dengan mendengarkan lagu Rainbow.

"Aku bahkan awalnya tidak tahu kalau lagu ini dinyanyikan oleh orang Filipina. Lagu ini punya arti yang spesial, bukan hanya tentang cinta tetapi juga tentang hidup. Seperti sebuah pengingat akan selalu ada pelangi sehabis hujan,” jelas Raisa.

Kolaborasi Christian Bautista dan Raisa berawal dari tur ASEAN di Jepang, saat tampil bersama di 13 kota. Dari sanalah terjalin chemistry yang akhirnya berlanjut ke studio rekaman.

Meskipun harus menyesuaikan jadwal padat hingga menyebabkan beberapa bagian lagu dikerjakan secara terpisah, namun hasil yang didapatkan akhirnya tetap menghadirkan harmoni yang menyatu dengan indah.