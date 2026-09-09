Christian Vieri hingga Greysia Polii Bakal Kumpul di Vidio Sports Festival 2026

jpnn.com - Legenda Italia Christian Vieri akan meramaikan event Vidio Sports Festival 2026 di Jakarta.

Pesepak bola kelahiran 12 Juli 1973 itu akan hadir langsung di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta, selama dua hari pada Sabtu (26/9/2026) dan Minggu (27/9/2026) mendatang.

Chief Marketing Officer Vidio Teguh Wicaksono mengungkapkan pihaknya sengaja kembali menggelar event tersebut setelah sukses pada edisi sebelumnya.

Tingginya antusiasme masyarakat membuat pihaknya berupaya meningkatkan kualitas event dengan menghadirkan Vieri.

“Melanjutkan kesuksesan tahun lalu dengan lebih banyak mitra IP global dan lokal, kami membawa trofi ikonik, atlet legendaris, dan berbagai hiburan kepada fan yang menjadikan Vidio Sports Festival sebagai bagian dari budaya olahraga,” ujar Teguh.

Legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas mengaku tidak sabar berkolaborasi dengan mantan penggawa Inter Milan tersebut di Vidio Sports Festival 2026.

Tidak hanya mantan pemain sepak bola, sejumlah legenda Tanah Air dari berbagai cabang olahraga juga akan hadir, seperti Wilda Siti Nurfadhilah dari voli dan Greysia Polii (bulu tangkis).

“Yang suka sepak bola, khususnya Serie A, bisa berinteraksi langsung dengan Christian Vieri. Selain bisa main bola dengan saya,” ujar pria jebolan Diklat Salatiga itu.