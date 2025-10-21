Christin Wu Wujudkan Keanggunan dan Kenyamanan Lewat Koleksi Eternal Grandeur

jpnn.com, JAKARTA - Desainer lokal Christin Wu kembali menunjukkan kreativitasnya melalui kolaborasi dengan brand sepatu premium asal Indonesia, Bocorocco.

Bersama Bocorocco, Christin meluncurkan koleksi bertajuk “Eternal Grandeur” yang dipamerkan di Main Atrium Pondok Indah Mall 2 pada 13–26 Oktober 2025.

Christin Wu dikenal dengan gaya desain yang memadukan keanggunan dan kepercayaan diri perempuan modern.

Dalam kolaborasi ini, Christin Wu menonjolkan karakter perempuan kosmopolitan yang elegan dan berjiwa bebas, namun tetap menghargai kenyamanan.

Koleksi Eternal Grandeur memadukan sentuhan artistik khas Christin Wu dengan inovasi Pillow Concept Technology™ milik Bocorocco.

Teknologi tersebut memberikan bantalan empuk dan dukungan optimal, sementara desain Christin memperkuat sisi feminin dengan detail halus dan siluet yang elegan.

“Kolaborasi ini adalah perayaan bagi perempuan modern yang ingin tampil anggun tanpa harus mengorbankan kenyamanan,” ujar Christin Wu.

Dia menegaskan, setiap desain dalam koleksi ini dirancang agar pemakainya dapat melangkah dengan rasa percaya diri sepanjang hari.