Christine Hakim Melawan Angin dan Dingin demi Empat Musim Pertiwi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Christine Hakim mengungkap tantangan saat menjalani proses syuting film Empat Musim Pertiwi di kawasan Bromo, Jawa Timur.

Dia mengatakan kondisi alam menjadi salah satu hal yang harus dihadapi selama proses produksi. Para pemain harus menahan udara dingin serta angin kencang ketika berada di lokasi.

“Enggak mudah, ya, karena kami tahu cuaca di Bromo seperti apa. Kami banyak syuting di sana sampai harus menahan angin, menahan dingin juga,” kata Christine Hakim di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).

Meski menghadapi kondisi cuaca yang cukup menantang, selebritas berusia 69 tahun itu bersyukur proses syuting dapat berjalan hingga selesai.

“Kami bersyukur bahwa semua itu sudah terlewati begitu saja dan kami didukung oleh cuaca,” ucap peraih 11 Piala Citra itu.

Selain menghadapi kondisi alam, Christine Hakim juga menikmati kesempatan bekerja bersama pemain lain dalam Empat Musim Pertiwi

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Dia mengaku kedekatan antarpemain telah terbentuk sejak tahap persiapan meski beberapa di antaranya baru pertama kali bermain bersama.

Christine Hakim menilai pembuatan film merupakan kerja kolektif yang tidak membedakan pemain berdasarkan pengalaman.