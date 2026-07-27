menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Christopher Nolan Ternyata Takut Garap Film Komedi Romantis

Christopher Nolan Ternyata Takut Garap Film Komedi Romantis

Christopher Nolan Ternyata Takut Garap Film Komedi Romantis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Foto: ANTARA/Instagram/christophernolann.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Sutradara Christopher Nolan ternyata takut untuk menggarap film bergenre komedi romantis.

Pengakuan tersebut diungkapkannya ketika tampil dalam program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon baru-baru ini.

Awalnya Jimmy Fallon bertanya soal kemungkinan Christopher Nolan menggarap film komedi romantis.

Baca Juga:

"Saya rasa membuat komedi romantis akan sangat sulit. Saya akan sangat takut melakukan hal seperti itu," kata Christopher Nolan dalam siaran The Hollywood Reporter.

Sutradara The Odyssey itu menilai menyutradarai film komedi romantis bukan perkara mudah.

Salah satu tantangan yang dirasa berat bagi Christopher Nolan yakni membuat penonton tertawa ketika menyaksikan film.

Baca Juga:

"Tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik itu ketika anda membuat komedi," jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Christopher Nolan juga bicara mengenai peluang menggarap film horor.

Sutradara Christopher Nolan ternyata takut untuk menggarap film bergenre komedi romantis.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI