Chubb Life Indonesia Buka Customer Service Walk-In Baru, Komitmen Selalu Prioritaskan Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) dengan bangga memperkenalkan Chubb Life Care, sebuah pusat Customer Service Walk-In baru, yang terletak di Setiabudi Atrium, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan.

Beroperasi sejak 26 Mei lalu, lokasi ini memungkinkan Nasabah untuk mengajukan klaim, mengetahui informasi polis, dan layanan Nasabah lainnya.

Customer Service Walk-In Chubb Life Indonesia ini hadir dalam suasana yang lebih nyaman dengan design kontemporer, hal ini menegaskan komitmen Chubb Life Indonesia untuk memberikan layanan yang lebih baik dalam meningkatkan customer experience.

Pusat layanan Nasabah baru ini telah dirancang dengan cermat untuk memastikan Nasabah mendapatkan layanan yang lebih efisien, dan pengalaman yang menyenangkan. Ini merupakan bukti serta penegasan komitmen Chubb Life Indonesia untuk menempatkan Nasabah sebagai inti dari apa pun yang Perusahaan lakukan.

Selain melayani nasabah, lokasi baru ini juga mencakup ruang kerja untuk tim Telemarketing Chubb Life Indonesia.

Ruang kerja ini dilengkapi dengan desain ergonomis dan area kolaboratif untuk mendorong inovasi dan kerja sama, dengan tetap memprioritaskan pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan dan tenaga pemasar Chubb Life Indonesia.

Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menginspirasi, Chubb Life Indonesia percaya hal ini dapat memberikan inspirasi bagi tim untuk memberikan solusi dan layanan berkualitas tinggi kepada Nasabah.

President Director Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan mengatakan pembukaan Chubb Life Care ini menandai langkah penting dalam misi mereka untuk meningkatkan kenyamanan nasabah.