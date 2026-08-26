Chubb Life Indonesia Sabet Gelar Top Agent in Telemarketing di TADEA AAJI 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam industri asuransi nasional.

Perusahaan berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi dalam ajang Top Agent & Distribution Excellence Awards (TADEA) Ke-39 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dalam malam apresiasi bagi para agen asuransi jiwa terbaik di tanah air tersebut, Maya Romantir yang merupakan bagian dari tim pemasar digital Chubb Life Indonesia dinobatkan sebagai Top Agent in Telemarketing untuk kategori Best Telemarketer.

Penghargaan tertinggi yang diterima oleh Maya didasarkan pada parameter penilaian objektif terhadap kinerja bisnis yang kuat, meliputi total volume premi yang berhasil dikumpulkan serta kuantitas penerbitan polis baru di sepanjang tahun fiskal 2025.

Pencapaian ini sekaligus menandai keberhasilan Chubb Life Indonesia dalam mempertahankan peringkat pertama di kategori yang sama selama tiga tahun berturut-turut di ajang TADEA.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Naresh Krishnan, menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian timnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan cerminan dari budaya kerja perusahaan yang berfokus pada kebutuhan nasabah.

“Pencapaian Maya mencerminkan dedikasi, profesionalisme, dan fokus pada nasabah yang dimiliki oleh rekan-rekan Telemarketing, yang tentunya memainkan peran penting dalam membantu perusahaan melayani nasabah dengan kepedulian dan konsistensi."