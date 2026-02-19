Chubb Life Indonesia Tunjuk Naresh Krishnan sebagai Bos Baru

menu
Presiden Direktur PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) Naresh Krishnan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) resmi menunjuk Naresh Krishnan sebagai Presiden Direktur yang baru. Penunjukan ini efektif berlaku sejak 26 Januari 2026.

Naresh hadir menggantikan Kumaran Chinan yang memasuki masa pensiun setelah delapan tahun memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan dan industri asuransi tanah air.

Berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor asuransi dan manajemen aset di berbagai negara Asia seperti Filipina, Hong Kong, India, hingga Indonesia, Naresh mengemban misi besar.

Ia akan fokus memperkuat posisi Chubb Life Indonesia melalui solusi asuransi inovatif dan layanan personal guna mendorong fase pertumbuhan perusahaan berikutnya.

"Keahlian dan visi strategis Naresh akan sangat berperan penting saat kami terus menghadirkan solusi asuransi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang," ujar Sang Lee, President, Southeast Asia & New Zealand, Chubb Life, dalam keterangan tertulisnya (18/2).

Sebelum berlabuh di Chubb Life, Naresh memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat.

Ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Principal Asset Management Indonesia, serta menduduki posisi puncak di berbagai perusahaan asuransi ternama seperti AIA Financial Indonesia, Sun Life Grepa Financial Filipina, hingga Manulife.

Lulusan MBA dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning ini diharapkan mampu membawa stabilitas sekaligus akselerasi bagi fondasi bisnis Chubb Life di Indonesia.(ray/jpnn)

