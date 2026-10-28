CHVRCHES Akhirnya Umumkan Judul dan Jadwal Rilis Album Baru

jpnn.com, GLASGOW - Band asal Skotlandia, CHVRCHES akhirnya mengumumkan judul sekaligus jadwal peluncuran album baru yang berjudul All The King’s Men.

Album pertama CHVRCHES dalam kurun waktu hampir 6 tahun itu dijadwalkan rilis pada 22 Januari 2027 dalam format LP, CD, kaset, dan digital via Futures Music Group.

Grup beranggotakan Lauren Mayberry, Iain Cook, dan Martin Doherty itu sempat mengambil jeda pada 2023 setelah melakukan tur untuk album keempat, Screen Violence.

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CHVRCHES membuat kesepakatan bersama bahwa ketika kembali, babak baru harus menjadi tantangan sekaligus membangkitkan semangat.

Hasilnya adalah All The King’s Men, sebuah koleksi 11 lagu indie rock yang penuh emosi dan bebas, dengan nuansa khas Inggris yang tidak akan diduga oleh para penggemar.

Selama tahun-tahun berikutnya, personel menyerap berbagai inspirasi untuk kembalinya CHVRCHES.

Dalam perjalanan ke Skotlandia untuk menghabiskan waktu bersama ibunya, Doherty kembali terhubung dengan sinema Inggris yang penuh karya sutradara seperti Shane Meadows dan Ken Loach.

Tidak kebetulan, hal itu menyoroti masalah-masalah sosial terburuk di Inggris, serta seniman-seniman Inggris seperti Massive Attack, Siouxsie & The Banshees, dan PJ Harvey.