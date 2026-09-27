CHVRCHES Buktikan Pergeseran Gaya Musik Lewat Roses
jpnn.com, GLASGOW - Lima tahun setelah perilisan album terakhir, trio synth-pop asal Skotlandia, CHVRCHES akhirnya hadir dengan karya terbaru.
Band beranggotakan Lauren Mayberry, Martin Doherty, dan Iain Cook itu merilis single baru yang berjudul Roses.
Lagu rock yang berani dan tajam dari CHVRCHES itu diputar perdana sebagai Hottest Record di BBC Radio 1.
Roses menjadi pernyataan misi atas pergeseran gaya musik CHVRCHES sekaligus membuka babak baru dalam era yang sepenuhnya berbeda.
Lagu tersebut merupakan kritik sosial kontemporer yang pedas, sebuah konfrontasi dengan arus bawah yang gelap di Inggris, di mana Mayberry bahkan menggeram.
Pengumuman penutup lagu yang bernuansa Orwellian, menjadi pembuka bagi materi baru yang akan datang, yang akan sangat berbeda dari apa pun yang pernah dirilis CHVRCHES sebelumnya.
“Ini adalah jeda terpanjang yang pernah kami ambil di antara perilisan album, dan ketika kami berkumpul untuk menulis musik baru, kami ingin benar-benar mendorong diri kami sendiri dan tidak mengulangi apa yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya,” ungkap Mayberry.
“Saya benar-benar merasa kami telah mencapai itu. Rasanya ini adalah visi paling koheren yang pernah kami miliki sebagai sebuah band. Kami sangat bersemangat untuk kembali," sambungnya.
Lima tahun setelah perilisan album terakhir, trio synth-pop asal Glasgow, CHVRCHES akhirnya hadir dengan karya terbaru.
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