Ciccio Manassero Kesulitan Menahan Tawa Gara-gara Siti Si Vampir

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ciccio Manassero mengaku kesulitan menahan tawa saat menjalani proses syuting film Siti Si Vampir.

Dalam film tersebut, dia memerankan Nakkula, sosok vampir yang harus tampil dingin di tengah cerita komedi.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena dirinya tidak boleh ikut berkomedi seperti pemain lainnya.

Ciccio Manassero mengatakan dirinya bersama Kimberly Ryder harus menjaga karakter masing-masing agar tetap berbeda dari pemain lain yang lebih ekspresif.

“Aku enggak boleh berkomedi sama sekali di sini. Sulit sekali untuk nahan ketawanya itu, tapi juga sulitnya adalah karena jujur kan kami harus kayak fire and ice ya, harus sangat berbeda,” kata Ciccio Manassero saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Pemeran Nakkula itu juga sempat khawatir karakternya justru terlihat kaku ketika berhadapan dengan pemain lain yang tampil lucu.

Ciccio Manassero harus menjaga ekspresi agar sosok vampir yang diperankannya tetap terlihat dingin.

Salah satu tantangan terbesar muncul dirinya saat beradu akting dengan Ajil Ditto.