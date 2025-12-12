Cicido Hadir di Indonesia, Tawarkan Aksesori Interior Mobil Berbasis Riset

jpnn.com, JAKARTA - Otoproject Group resmi mengumumkan diri sebagai distributor eksklusif untuk brand Cicido di Indonesia.

Kehadiran jenama aksesori asal Tiongkok itu menjadi angin segar bagi para pemilik mobil yang ingin meningkatkan ruang interior agar lebih nyaman saat berada di jalan.

Sebab, Cicido menghadirkan solusi kenyamanan seperti headrest, lumbar support hingga seat cushion.

Produk itu menawarkan DNA Scientific Driving yang kuat dan memberikan kenyamanan premium.

Sebab, produk itu dirancang menggunakan pendekatan ergonomi berbasis riset.

Tujuannya untuk mendukung Developing Optimal Posture While Driving, sehingga pengalaman berkendara menjadi semakin aman dan nyaman.

"Kehadiran produk sangat relevan terutama bagi segmen middle upper dan professional daily commuter. Produk ini mengedepankan material premium dan analisis ilmiah, memastikan setiap produk memberikan kenyamanan jangka panjang, mendukung postur ideal, dan meningkatkan mood positif selama perjalanan," tulis Cicido dalam siaran persnya, Jumat (12/12).

Produk itu dikembangkan melalui perilaku duduk, sudut leher, pembebanan tulang belakang, serta tekanan tubuh selama berkendara.