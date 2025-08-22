Cicil Hunian di Green Royal Lebih Menguntungkan daripada Sewa, Biaya Sama Hasil Beda

jpnn.com, JAKARTA - Memilih antara menyewa atau membeli hunian kerap menjadi pertanyaan klasik bagi banyak keluarga muda. Perhitungan biaya bulanan pun menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan di tengah harga properti yang terus meningkat.

Jika bingung menentukan keputusan atas dua pilihan itu, ini ada saran sekaligus solusi dari Agung Sedayu Group (ASG). Menurut Advertising & Promotion Director ASG Miranda DWK, membeli unit rumah bisa jauh menguntungkan ketimbang menyewa.

Perusahaan ternama di bidang properti itu juga menyodorkan solusi tentang hunian yang lebih menguntungkan jika dimiliki. Namanya Green Royal yang berlokasi sangat strategis di Jakarta Barat.

Miranda mengatakan membeli unit di Green Royal bisa menjadi solusi tepat karena cicilannya setara dengan biaya sewa rumah di kawasan sekitarnya. Meski demikian, hasil akhirnya jauh lebih menguntungkan

"Kalau uang (untuk) sewa, itu habis begitu saja setiap bulan, tetapi kalau cicilan, setelah lunas unit akan menjadi milik Anda sepenuhnya,”ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (22/8).

Miranda memerinci ada empat alasan utama membeli unit di Green Royal lebih masuk akal secara finansial ketimbang menyewa. Pertama, dari sisi biaya, cicilan bulanan unit dua kamar tidur seluas 47,8 meter persegi di Green Royal hanya sekitar Rp 3 juta.

"Jumlah cicilan ini setara dengan rata-rata biaya sewa rumah di sekitar kawasan Jakarta Barat," tuturnya.

Keuntungan kedua ialah fasilitas lengkap di Green Royal yang bisa dinikmati penghuni tanpa menambah biaya lain. Penghuni Green Royal otomatis mendapat akses ke gym, kolam renang, hingga clubhouse yang berada di dalam kawasan.