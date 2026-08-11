CICIL Rayakan 10 Tahun Perjalanan, Perkuat Inovasi & Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT CICIL Solusi Mitra Teknologimerayakan hari jadinya yang ke-10 melalui acara bertajuk "A Decade of Growth" yang diselenggarakan pada Jumat (7/8).

Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi, mitra dan seluruh karyawan sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan satu dekade CICIL dalam menghadirkan solusi pendanaan yang berdampak bagi masyarakat, inklusif, serta terus tumbuh secara berkelanjutan.

Perayaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi seluruh insan CICIL yang telah menjadi bagian dari perjalanan Perusahaan sejak didirikan pada 2016.

Selama sepuluh tahun terakhir, CICIL telah bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat, bermula dari penyedia pembiayaan pendidikan hingga menjadi platform pendanaan produktif yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

"Dari awalnya berfokus pada pembiayaan pendidikan yang telah melayani puluhan ribu mahasiswa di lebih dari 250 universitas, CICIL kemudian bertransformasi ke pembiayaan produktif," ujar Yohanes Edward Widjonarko, Presiden Direktur PT CICIL Solusi Mitra Teknologi.

Memasuki dekade berikutnya, CICIL berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan seluruh stakeholders, melakukan diversifikasi layanan, serta mengedepankan kolaborasi untuk memperluas jangkauan pendanaan ke lebih banyak sektor produktif, dan menghadirkan solusi keuangan yang semakin inklusif guna memberikan dampak yang lebih besar bagi pelaku usaha, mitra, dan masyarakat Indonesia.

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Dia menyebut CICIL akan terus memperkuat fondasi bisnis di tengah dinamika ekonomi dan industri yang terus berkembang.

Fokus kami adalah memperkuat kepercayaan stakeholders melalui manajemen risiko dan tata kelola, melakukan diversifikasi sumber pendanaan serta produk, dan mempererat kolaborasi dengan lender, borrower, mitra ekosistem, dan regulator. Kami percaya, ketiga hal ini menjadi kunci untuk membangun pertumbuhan CICIL yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Edward.