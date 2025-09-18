menu
Cicilan Kedua

Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - RESHUFFLE cicilan kedua sudah terjadi kemarin: Erick Thohir turun kelas jadi menteri pemuda dan olahraga.

Jabatan menteri BUMN yang selama ini dia pegang masih dibiarkan kosong.

Rasanya memang tidak perlu diisi. Bisa dirangkap oleh CEO Danantara. Toh, semua pekerjaan Kementerian BUMN sudah dialihkan ke Danantara.

Rasanya Kementerian BUMN juga tidak perlu lagi punya wakil menteri. Sudah jelas: semua pekerjaan beralih ke Danantara.

Setelah menjadi Menpora, berarti mungkin Erick harus mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI, padahal dia lagi asyik-asyiknya mengurus sepak bola.

Kini dia harus mengurus semua cabang olahraga –dan jangan lupa cabang pencak silat.

Sebagai orang yang punya passion olahraga, Erick cukup mengurus Kemenpora dengan satu tangan kiri. Akan tetapi di kementerian itu ada juga pekerjaan lain: soal pemuda. Ini sisi panasnya.

Organisasi pemuda luar biasa banyaknya. Dinamikanya juga tidak bisa diterka, tetapi anggaran Kemenpora termasuk yang paling kecil –tidak mungkin bisa menjangkau semua aspirasi pemuda.

