Cik Ujang Apresiasi Kehadiran DEKRAFMI untuk Bersinergi Memajukan Ekonomi Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Dunia Ekonomi Kreatif Indonesia (DPD DEKRAFMI) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Palembang, Selasa (11/11/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas rencana pelantikan kepengurusan DEKRAFMI Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas kehadiran serta semangat DEKRAFMI dalam mendorong tumbuh kembang ekonomi kreatif di Sumsel.

Dia menilai sektor ekonomi kreatif memiliki peranan yang semakin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, perkembangan ekonomi kreatif tidak boleh terhenti. Pemerintah Provinsi Sumsel akan selalu memberikan ruang gerak dan dukungan bagi tumbuhnya komunitas kreatif, pelaku usaha kreatif, hingga pegiat budaya dan seni lokal yang memiliki potensi untuk berkembang.

“Ekonomi kreatif harus terus berkembang di Sumsel ini. Saya minta agar selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu mendukung penuh kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh DEKRAFMI,” ujar Cik Ujang.

Dia menyebut potensi ekonomi kreatif di Sumsel sangat besar. Terutama di kawasan perkotaan yang menjadi titik kumpul berbagai aktivitas usaha kreatif, baik fashion, kuliner, seni, desain, hingga digital.

Wagub juga menegaskan kehadiran DEKRAFMI bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya wadah ini, koordinasi dan pembinaan akan berjalan lebih baik dan terstruktur.