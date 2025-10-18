menu
Cik Ujang Dorong BNI & Developer Wujudkan Rumah Layak Huni di Sumsel
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendukungan penuh program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendukungan penuh program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dalam acara Gathering dan PKS Massal Developer BNI Wilayah 03, Jumat (17/10).

Cik Ujang menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia perbankan, dan sektor properti. 

“Saya mengapresiasi komitmen BNI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan di wilayah Sumatra Selatan,” ujarnya.

Dia menekankan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi peningkatan kebutuhan rumah yang terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menjadi faktor pendorong utama yang menuntut percepatan pembangunan perumahan rakyat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” katanya.

Selain memperkuat ekosistem perumahan, kerjasama antara BNI dan developer juga dinilai memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah. Pembangunan perumahan memicu perputaran ekonomi di berbagai sektor seperti konstruksi, transportasi, dan bahan bangunan.

“Kami berharap kerjasama ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sumsel,” tegasnya.

