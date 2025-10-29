menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cik Ujang Minta ASN Harus Inovatif & Melek Digital di Era Perubahan

Cik Ujang Minta ASN Harus Inovatif & Melek Digital di Era Perubahan

Cik Ujang Minta ASN Harus Inovatif & Melek Digital di Era Perubahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital, dan adaptif terhadap dinamika zaman. 

Pernyataan itu disampaikan Cik Ujang saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 di BPSDMD Sumsel, Senin (27/10).

Cik Ujang mengatakan ASN merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Baca Juga:

Oleh sebab itu, kemampuan adaptif dan digitalisasi menjadi keharusan.

“ASN harus mampu membaca perubahan, berinovasi dalam pelayanan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja,” tegas Wagub.

Cik Ujang menilai pelatihan kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan ASN berkompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan global. Pemerintah daerah, lanjutnya, memerlukan pemimpin muda yang tangguh, kreatif, dan mampu berpikir strategis.

Baca Juga:

Cik Ujang juga mengapresiasi LAN RI atas sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan, serta BPSDMD Sumsel yang konsisten melahirkan pemimpin berkualitas. 

Dia berharap para alumni dapat menjadi motor perubahan di lingkup kerja masing-masing.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI